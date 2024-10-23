تفاصيل هجوم أنقرة

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا خلال مؤتمر صحفي، مساء يوم الأربعاء، إن رجلا وامرأة نفذا الهجوم المسلح على مقر شركة "توساش" للصناعات الجوية في العاصمة أنقرة وتم تحييدهما.

وقال الوزير التركي إن عدد الضحايا ارتفع إلى 4 حتى الآن بالإضافة إلى 14 مصابا 3 منهم بحالة الخطر الشديد.

وأكد علي يرلي كايا أن "السلطات تواصل التحقيقات لمعرفة هويات المنفذين ومعرفة الجهات التي ينتمون إليها وعندها سنعلن الجهة التي تقف خلف الهجوم".

وأدان يرلي قايا الهجوم الشنيع، مؤكدا أن بلاده ستواصل كفاحها بكل حزم وتصميم حتى تحييد آخر إرهابي.

وفي وقت لاحق، قال وزير الداخلية إنه يرجح أن منفذي الهجوم من أعضاء حزب العمال الكردستاني.

وذكرت وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية أن انفجارا قويا وقع في مقر شركة صناعات الطيران والفضاء التركية (توساش) في أنقرة وأعقبه إطلاق نار في المنطقة.

وقالت تقارير إعلامية إن الهجوم "انتحاري" وأن مجموعة مسلحة من 3 أشخاص جاءوا بسيارة تاكسي وقاموا بتفجير سيارة أولا ثم بدأوا بإطلاق النار على قوات الأمن التي كانت متواجدة في الموقع.

وأعلن مكتب المدعي العام في أنقرة فتح تحقيق في الهجوم الذي استهدف الشركة بمنطقة كهرمان كازان في العاصمة التركية أنقرة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية بوابة متضررة واشتباكا قريبا في موقف للسيارات.

وشركة توساش واحدة من أهم شركات الدفاع والطيران في تركيا، وتنتج الطائرة قآن، أول طائرة مقاتلة مصنوعة في تركيا، إلى جانب مشروعات أخرى، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.