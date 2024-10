Nouvelles précisions sur l’attentat d’Ankara

Lors d'une conférence de presse tenue mercredi soir, le ministre de l'Intérieur turc, Ali Yerlikaya, a annoncé qu'un homme et une femme ont perpétré l'attaque armée contre le siège d la société turque des industries aérospatiales et de défense "TUSAŞ" à Ankara, et qu'ils ont été neutralisés.

Le ministre a précisé que le bilan des victimes s'élève désormais à 4 morts et 14 blessés, dont 3 sont dans un état critique.

Ali Yerlikaya a ajouté que les autorités poursuivent leurs enquêtes pour identifier les assaillants et déterminer à quelles organisations ils appartiennent. "Une fois ces informations confirmées, nous annoncerons la partie responsable de l’attentat", a-t-il déclaré.

Le ministre a fermement condamné cet attentat, affirmant que la Turquie poursuivra sa lutte avec détermination contre le terrorisme.

Selon l'agence de presse officielle Anadolu, une forte explosion a été suivie de tirs au siège de la société des industries aérospatiales et de défense turque à Ankara.

Des rapports médiatiques ont qualifié l’attentat de "suicide" et ont indiqué qu'un groupe armé composé de trois personnes est arrivé en taxi, a fait exploser une voiture, puis a ouvert le feu sur les forces de sécurité présentes sur place.

Le bureau du procureur général d'Ankara a ouvert une enquête sur l’attentat qui a visé la société située dans la région de Kahraman Kazan, dans la capitale turque.

Des images télévisées ont montré une porte endommagée et des affrontements à proximité d'un parking.