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رياضة

الجولة السادسة: "الفار" حاضر في 3 مقابلات

23 أكتوبر 2024 ()
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أعلن التلفزيون الجزائري، اليوم الأربعاء، عن برنامج النقل التلفزي لمقابلات الجولة السادسة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، التي ستقام أيام الخميس، الجمعة والسبت.

ويمكن للجمهور الرياضي متابعة 4 مقابلات على الشاشة الصغيرة هي مولودية الجزائر-أولمبي آقبو (القناة السادسة)، شباب قسنطينة-وفاق سطيف (القناة الأولى والقناة الثانية)، نادي بارادو-مولودية وهران (القناة السادسة) وشبيبة القبائل-اتحاد خنشلة (القناة الأولى والقناة الرابعة).

كما سيتم نقل مباراتي نجم مقرة-شباب بلوزداد وجمعية الشلف-اتحاد الجزائر على قناة "ويب سبورت" التابعة للتلفزيون الجزائري على "اليوتيوب".

في المقابل لن يكون بمقدور عشاق الكرة المستديرة في الجزائر متابعة مواجهتي شبيبة الساورة-مولودية البيض (يوم الجمعة) وترجي مستغانم-اتحاد بسكرة (يوم السبت) لانعدام النقل التلفزي.

وستكون تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) حاضرة في ثلاثة مواجهات هي مولودية الجزائر-أولمبي أقبو ونادي بارادو-مولودية وهران بملعب 5 جويلية في العاصمة وشبيبة القبائل-اتحاد خنشلة بملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو.

وبعد إجراء 5 جولات من الرابطة المحترفة الأولى يتصدر الغريمان، مولودية واتحاد الجزائر، مناصفة جدول الترتيب بـ11 نقطة لكل منهما.  

برنامج النقل التلفزي:

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