آخر الأخبار
إشتراك دخول
أخبار الوطن

لجنة وطنية في كليات الطب

23 أكتوبر 2024 ()
+ -

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كما بداري، في منشور له على صفحته الرسمية في "الفايسبوك"، قيام اللجنة الوطنية المكلفة بمرافقة كليات الطب والصيدلة، الأسبوع المقبل بزيارات ميدانية يومي 28-29 أكتوبر 2024، لتقييم كليات الطب وفق شبكة تتضمن المعايير الدولية المعمول بها قصد تحضير تقارير التقييم النهائية تمهيدا للزيارة المرتقبة لهيئة الاعتماد الدولية.

كما أشار الوزير إلى عدد المناصب المخصصة لشهادة الدراسات الطبية المتخصصة (دورة 2024)، حيث بلغت 4045 منصبا لـ8500 مترشحا، أي منصب واحد لمترشحين اثنين.

أما بخصوص مسابقة الالتحاق بالتكوين لنيل شهادة الدراسات الطبية الخاصة، لفائدة مترشحي مناطق الجنوب والهضاب العليا، المنظمة يوم 19 أكتوبر 2024، فقد تنافس 139 مترشحا على 288 منصبا، مما يعني حسب الوزير شغور 174 منصبا، مع تسجيل تنازل على 25 منصبا.

 

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    "مافيا القهوة" تعرقل تسقيف الأسعار

    15811 قراءة
  • 3

    الجزائر تستثمر في "الذهب الرمادي"

    14165 قراءة
  • 4

    صدور قرارات الجمعية العامة لـ"الكاف"

    13713 قراءة
  • 5

    27 أكتوبر.. المغرب يحبس أنفاسه

    10466 قراءة