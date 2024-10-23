لجنة وطنية في كليات الطب

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كما بداري، في منشور له على صفحته الرسمية في "الفايسبوك"، قيام اللجنة الوطنية المكلفة بمرافقة كليات الطب والصيدلة، الأسبوع المقبل بزيارات ميدانية يومي 28-29 أكتوبر 2024، لتقييم كليات الطب وفق شبكة تتضمن المعايير الدولية المعمول بها قصد تحضير تقارير التقييم النهائية تمهيدا للزيارة المرتقبة لهيئة الاعتماد الدولية.

كما أشار الوزير إلى عدد المناصب المخصصة لشهادة الدراسات الطبية المتخصصة (دورة 2024)، حيث بلغت 4045 منصبا لـ8500 مترشحا، أي منصب واحد لمترشحين اثنين.

أما بخصوص مسابقة الالتحاق بالتكوين لنيل شهادة الدراسات الطبية الخاصة، لفائدة مترشحي مناطق الجنوب والهضاب العليا، المنظمة يوم 19 أكتوبر 2024، فقد تنافس 139 مترشحا على 288 منصبا، مما يعني حسب الوزير شغور 174 منصبا، مع تسجيل تنازل على 25 منصبا.