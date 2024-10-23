برشلونة .. ليلة الثأر من البايرن (فيديو)

حقق نادي برشلونة فوزا كبيرا على حساب ضيفه بايرن ميونيخ، مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتلاعب زملاء الشاب لمين يمال بالعملاق الألماني على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في برشلونة وفازوا عليه بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، في ليلة تألق فيها البرازيلي رافينيا بتسجيله ثلاثية في الدقائق 1، 45 و56، فيما كان نصيب زميله واللاعب السابق في البايرن روبيرت ليفاندوفسكي هدفا في الدقيقة 36، وسجل هدف الضيوف الوحيد هاري كين في الدقيقة 18.

وانتظر النادي الكاتالوني قدوم المدرب الألماني هانزي فليك من أجل كسر عقدة بايرين ميونخ في دوري الأبطال، إذ خسر "البلوغرانا" مبارياته الست الأخيرة أمام "البافاريون" في دوري الأبطال، مسجلين 4 أهداف واستقبلت شباكهم 22 هدفًا في هذه المباريات.

ومن الصدف أن نفس المدرب كان على رأس الطاقم الفني للبايرن عندما حقق نتيجة تاريخية أمام "البارصا" (8-2) في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا سنة 2020.

وبهذه النتيجة يرتقي نادي برشلونة إلى المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، فيما يتجمد رصيد أشبال المدرب كومباني عند 3 نقاط في المركز الـ23.