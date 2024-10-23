دول بريكس تدعو لوقف إطلاق النار في غزة

دعت دول بريكس إلى وقف لإطلاق نار فوري وشامل بقطاع غزة، منددة بالهجمات الصهيونية على أنشطة الإغاثة الإنسانية والبنى التحتية.

وتبنت دول بريكس "إعلان قازان" بعد القمة المنعقدة بمدينة قازان في روسيا. وجاء في الإعلان أن دول بريكس ستواصل تطوير التعاون في مجالات السياسة والأمن والاقتصاد والمالية والثقافية والإنسانية، وتعزيز الشراكة الإستراتيجية لجعل النظام الدولي أكثر عدالة.

وأكد الإعلان أن العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب والثانوية تتعارض مع القانون الدولي، داعيا إلى إزالة تلك القيود التي لها آثار سلبية على المجتمعات.

وذكر الإعلان أن الوضع المتدهور والأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في تصاعد، وأن العنف في غزة والضفة الغربية تزايد بشكل غير مسبوق نتيجة العمليات الإسرائيلية.

وأكدت بريكس ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى والمعتقلين المحتجزين بشكل غير قانوني من كلا الجانبين، وإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق ووقف جميع الأعمال العدوانية.

ودعمت دول بريكس مبادرات انسحاب الجنود الإسرائيليين من قطاع غزة وتحقيق وقف فوري لإطلاق النار وزيادة المساعدات الإنسانية.

وحذرت بريكس من أن تصاعد الحرب في قطاع غزة يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة للغاية على المستويين الإقليمي والدولي. كما دانت دول بريكس الهجمات الإسرائيلية على لبنان، وطالبت بالوقف الفوري للأعمال العدائية.

وشدد الإعلان على ضرورة تهيئة الظروف لحل سياسي ودبلوماسي يحفظ سيادة لبنان ووحدة أراضيه ويحفظ السلام في الشرق الأوسط.

وتتولى روسيا رئاسة الدورة الحالية لقمة بريكس التي انطلقت أمس الثلاثاء وتستمر حتى غدا الخميس.

وجدير بالذكر أن بريكس تكتل ذو توجه اقتصادي أُسس عام 2006، ويضم الصين والبرازيل وروسيا والهند وجنوب إفريقيا، قبل أن تنضم إليه مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات مطلع 2024.