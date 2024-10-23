زيتوني يزور مصنع "بلدنا" القطري

أجرى وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم الأربعاء، زيارة إلى مصنع "بلدنا" القطري في العاصمة القطرية الدوحة.

ووفق بيان وزارة التجارة، قدم مسؤولو الشركة بالمصنع شرحاً مفصلاً حول التكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج، والقدرة الإنتاجية للمصنع، ودوره في تلبية احتياجات السوق المحلية القطرية.

كما استمع الوزير إلى عرض مفصل عن المشروع المتكامل لشركة "بلدنا" بولاية أدرار. وعبر عن "تقديره لهذا المشروع الطموح، الذي يعكس العلاقات المتينة بين الجزائر وقطر، ويمثل خطوة هامة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. كما أشاد بالتكنولوجيا المتقدمة التي يستخدمها مصنع بلدنا في الدوحة".

وأكد الوزير – حسب البيان- على أن الجزائر "ترحب بهذه الاستثمارات التي تعكس العلاقات الاقتصادية المتينة بين البلدين، والتي تأتي نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي باشرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون".

وفي ختام الزيارة، أشاد الطيب زيتوني بدور شركة "بلدنا" في "تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجزائر وقطر، وأعرب عن تطلعه لمزيد من الشراكات المثمرة في المستقبل"، مشيراً إلى أن "مثل هذه المشاريع تعكس رغبة البلدين في تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية في مختلف المجالات".