مشروب طبيعي قد يعزز فرص الحمل

تواجه بعض النساء صعوبات في الحمل لعدة أسباب، لذا يُنصح دائما باستشارة طبيب للتأكد من عدم وجود حالات مرضية، مثل بطانة الرحم أو متلازمة تكيس المبايض التي قد تعيق الحمل.



لكن، في حال إدراك أن مشكلات الخصوبة ليست مرتبطة بحالة مرضية، فقد يكون السبب هو نقص العناصر الغذائية الضرورية للصحة الإنجابية.



وبهذا الصدد، كشفت خبيرة التغذية المتخصصة في الخصوبة، كارمن ماير، عن نبات قد يبدو عاديا لكنه غني بالعناصر الغذائية المفيدة، وهو نبات القراص. وأوضحت أنه يمكن لهذا النبات أن يساعد في تعزيز فرص الحمل.



وقالت ماير: "نبات القراص مليء بالفيتامينات والمعادن الأساسية، مثل الفيتامينات A وC وK، بالإضافة إلى المغنيسيوم والحديد. ويمكنه تحسين الدورة الدموية في الأعضاء التناسلية وتقوية عضلات الرحم، كما يساعد في إزالة السموم من الجسم".



ومع ذلك، حذرت ماير من لمس النبات مباشرة بسبب خصائصه اللاذعة، التي قد تسبب طفحا جلديا. وبدلا من ذلك، يُمكن إضافة أوراقه بأمان إلى العصائر، أو يمكن شراء شاي القراص المعبأ من المتاجر.



وفي الوقت نفسه، يوصي موقع OvulifeMD، الذي يركز على صحة الخصوبة والتوجهات المتعلقة بالتبويض والحمل، بشاي القراص لدعم الخصوبة، لكنه ينبه إلى عدم وجود أبحاث علمية كافية تدعم هذا الأمر.



ويُحذر الموقع من تناول شاي القراص أثناء الحمل، حيث قد يسبب تقلصات في الرحم.



يرجى مراجعة الطبيب المختص قبل تطبيق أي نصحية طبية.