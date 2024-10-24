ارتفاع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 1%، خلال تعاملات اليوم الخميس، في محاولة لتعويض الخسائر التي لحقت بها في الجلسة الماضية وسط مخاوف من انقطاع الإمدادات، حسب ما أوردته منصة "الطاقة" المتخصصة.

يأتي ذلك مع عودة التركيز على التوترات في الشرق الأوسط قبل الانتخابات الأمريكية على الرغم من تباين مخزونات الوقود الأمريكية.

وتلقت أسعار الخام دعمًا من استمرار تبادل إطلاق النار العنيف بين الكيان الصهيوني وحزب الله، وهو ما أثار مخاوف الأسواق بشأن الإمدادات.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، أمس الأربعاء، على انخفاض بنسبة 2%، بعد تحقيقها مكاسب لجلستين متتاليتين، وسط مخاوف من تراجع الطلب عالميًا.

وبحلول الساعة 06:04 صباحًا بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم ديسمبر2024، بنسبة 0.93%، لتصل إلى 75.6 دولارا للبرميل.

في الوقت نفسه، زادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم ديسمبر 2024، بنسبة 1.06%، لتصل إلى 71.52 دولارًا للبرميل.