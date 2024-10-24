النفط الجزائري الأغلى عربيا

شهدت قائمة أسعار خامات النفط العربية خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري (2024)، تراجُع متوسط 3 دول، مقابل ارتفاع طفيف سجّلته 4 دول أخرى، في حين سجلت جميعها انخفاضًا على أساس شهري خلال سبتمبر الماضي، حسب احصائيات كشفتها منصة "الطاقة" المتخصصة، اليوم.

وانخفض متوسط سعر سلة خامات منظمة أوبك إلى 82.02 دولارًا للبرميل خلال المدة من جانفي حتى نهاية سبتمبر 2024، مقابل 82.12 دولارًا للبرميل في المدة نفسها من 2023.

وفي سبتمبر الماضي، تراجع متوسط سعر سلة أوبك بمقدار 4.82 دولارًا للبرميل على أساس شهري، ليصل إلى 73.59 دولارًا للبرميل، مقابل 78.41 دولارًا للبرميل في أوت السابق له.

وحسب المصدر نفسه، فقد تصدَّر مزيج الصحراء الجزائري قائمة أعلى أسعار النفط العربية ارتفاعًا خلال الشهور الـ9 الأولى من العام.

وتتكون سلة أوبك حاليًا من 12 نوعًا من الخام بعدد أعضاء المنظمة، ويعبّر كل نوع منها عن نفط التصدير الرئيسي لكل دولة، ونظرا لأنها مزيج من النفوط الخفيفة والثقيلة، فإن سعرها يكون عادةً أقل من سعر خام برنت

ويشار إلى أن سعر برنت تراجع خلال سبتمبر الماضي بمقدار 6.01 دولارًا، ليبلغ متوسطه 72.87 دولارًا للبرميل، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 6.06 دولارًا، ليصل متوسطه إلى 69.37 دولارًا للبرميل، مع تباطؤ الطلب العالمي على النفط، بقيادة الصين.

وتراجع متوسط سعر الخام السعودي "العربي الخفيف" إلى 83.66 دولارًا للبرميل خلال المدة من جانفي حتى نهاية سبتمبر 2024، مقابل 84.09 دولارًا للبرميل في المدة المقابلة من عام 2023.

كما انخفض متوسط سعر خام التصدير الكويتي إلى 82.86 دولارًا للبرميل، مقابل 83.48 دولارًا للبرميل في المدة من جانفي حتى نهاية سبتمبر 2023.

وهبط سعر خام مربان الإماراتي إلى متوسط 81.75 دولارًا للبرميل خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، مقابل 82.4 دولارًا في المدة المقارنة من العام الماضي.

في المقابل، ارتفع متوسط سعر خام البصرة المتوسط العراقي خلال الأشهر الـ9 إلى 80.42 دولارًا للبرميل، مقابل 79.56 دولارًا للبرميل في المدة نفسها من العام الماضي، ليكون الأقل قيمة بين أسعار خامات النفط العربية في سلة أوبك.

وعلى صعيد الخام الليبي "سدر"، ارتفع متوسط سعر البرميل خلال المدة المرصودة إلى 82.07 دولارًا، مقابل 81.41 دولارًا في المدة المقارنة من 2023.

كما صعد متوسط سعر مزيج الصحراء الجزائري في أول 9 أشهر من 2024 إلى 83.74 دولارا للبرميل، مقابل 82.91 دولارًا للبرميل في المدة نفسها من عام 2023، ليكون الأعلى بين أسعار خامات النفط العربية خلال المدة المرصودة.