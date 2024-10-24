قتيل و9 جرحى في حادثي مرور بوهران وبرج بوعريريج

أسفر حادثي مرور وقعا، اليوم الخميس، في وفاة شخص وإصابة 9 أخرين بجروح متفاوتة الخطورة ببرج بوعريريج ووهران.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، أن "الحادث الأول تمثل في انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين تشغل على مستوى خط مسيلة - الجزائر، على مستوى الطريق الوطني رقم 05، بلدية المهير و دائرة المنصورة بولاية برج بوعريريج، حيث تدخلت مصالحنا على الساعة الخامسة صباحا و 15 دقيقة، وقامت بإسعاف 7 جرحى، تتراوح أعمارهم مابين 27 و 74 سنة، وتم نقلهم إلى عيادة المهير ".

أما بالنسبة للحادث الثاني فقد وقع بولاية وهران، يضيف البيان، وخلف حالة وفاة وإصابة 02 آخرين، ووقع إثر اصطدام بين سيارة وشاحنة على مستوى الطريق الوطني رقم 11، بلدية مرسى الحجاج ودائرة بطيوة، الضحية من جنس ذكر تبلغ من العمر 40 سنة.