ماكرون : الحرب في لبنان يجب أن تتوقف

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجددا، اليوم الخميس، في افتتاح المؤتمر الدولي الداعم للبنان في باريس إلى وقف إطلاق النار في لبنان.

ووفقا لوكالة فرانس براس، أكد الرئيس الفرنسي، إن: "لبنان يتعرض لجملة من التحديات تتمثل بهجمات إسرائيل والنزوح ولا بد أن تنتهي حرب الآخرين على أرضه".

وقال إن الحرب "يجب أن تتوقف في أسرع وقت ممكن" مؤكدا وجوب تطبيق القرار 1701 بشأن لبنان.

وتعهد الرئيس الفرنسي بتقديم 100 مليون يورو كمساعدة عاجلة للبنان.

وكشف أن: "مؤتمر باريس سيقدم إمدادات أساسية للجيش اللبناني ويدعم تجنيد 6 آلاف فرد إضافي".

وتنظم فرنسا اليوم الخميس بمبادرة من الرئيس إيمانويل ماكرون "المؤتمر الدولي لدعم لبنان"، في محاولة جديدة من باريس للتأثير على مستقبل هذا البلد المنهك اقتصاديا وسياسيا، والذي يتعرض حاليا لعدوان صهيوني أدى لاستشهاد 2400 شخص .