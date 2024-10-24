هذا عدد المقبولين مبدئيا في برنامج "عدل 3 "

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الخميس، عن تفاصيل جديدة تخص البرنامج السكني الجديد عدل 3.

وقال بلعريبي، خلال إلقائه عرضا أمام لجنة المالية والميزانية، بالمجلس الشعبي الوطني، إنه: "تم تسجيل مليون و 440 ألف و43 مسجل على المنصة الرقمية للتسجيل في برنامج عدل 3"

وقد انطلقت عملية إجراء التحقيقات - يؤكد الوزير - على مستوى البطاقية الوطنية للتأكيد من شروط قابلية المواطنين المسجلين عبر المنصة الالكترونية.

وأضاف بلعريبي، إن: "المعالجة والمقاربة الأولية لمختلف البطاقات مع قاعدة البيانات للرقم التعريف الوطني، وقاعدة البيانات للصندوق الوطني للتأمين والضمان الاجتماعي، وقاعدة البيانات من المديرية العامة للأملاك الوطنية والبطاقية الوطنية للسكن، أسفرت عن "إحصاء، 23 ألف و 150 ألف مسجّل مرتين، على مستوى قاعدة البيانات لوزارة الداخلية، وكذا تسجيل 25 ألف و 375 حالة إيجابية على مستوى البطاقية الوطنية للسكن، وتسجيل 108 ألاف و 863 حالة إيجابية على مستوى قاعدة البيانات للمديرية العامة للأملاك الوطنية".

ونوه بلعريبي، "فيما بلغ العدد الإجمالي للمسجلين المقبولين، مبدئيا إلى يومنا هذا، إلى مليون و24 ألف و342 مسجل ومازالت عملية التحقيقات متواصلة."، يقول الوزير.

كما أكد بلعريبي أنه تم الانتهاء من إجراءات اختيار الأراضي والمقدرة مساحتها بـ 7 ألاف هكتار، موجهة لإنجاز الشطر الأول من البرنامج، مع لعداد العقود الإدارية ذات القيمة بالأرضية، المستقبلة للبرنامج، وكذا المصادقة على دفاتر الشروط المتعلقة بالدراسات.

يذكر أن وزارة السكن، أطلقت عملية التسجيل في برنامج "عدل 3 " يوم 5 جويلية الماضي واستمرت 15 يوما.