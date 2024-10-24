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قرعة الحج: وزارة الداخلية تذكر

24 أكتوبر 2024 ()
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ذكرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم، بآخر أجل للمشاركة في القرعة لأداء مناسك الحج.

 وأفادت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، أن: "وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، تذكر المواطنات والمواطنين الراغبين في المشاركة في القرعة لأداء مناسك الحج لموسم 1446هـ/ 2025م، أن آخر أجل للتسجيل يوم الأحد 27 أكتوبر 2024".

 وأضاف البيان، أنه يمكن التسجيل في الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة عبر الرابط التالي: https://pelerinage.interieur.gov.dz/Ar/Accueil/Accueil

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