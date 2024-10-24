سكن.. الجزائر ضمن هذه القائمة

احتلت الدول العربية خمس مراكز ضمن قائمة الدول الأرخص من حيث أسعار السكن، حيث تصدرت الجمهورية العربية المصرية قائمة البلدان الأرخص في العالم ضمن إحصاءات أسعار السكن في العالم 2023، ويعود ذلك إلى الانخفاض الشديد في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.

و جاءت تونس في المرتبة الخامسة، تليها فلسطين في المرتبة السابعة، الجزائر في المرتبة التاسعة، ثم الأردن في المرتبة العاشرة. وفقا لموقع "فايندر" الأسترالي المتخصص في المقارنات الرقمية.

وحسب المصدر ذاته ، فإن أرخص 10 بلدان العالم في متوسط أسعار الشقق السكنية التي سجلتها ، جاءت كالآتي: مصر 31 ألفا و208 دولارات، ثانيا باكستان 32 ألفا و508 دولارات، ثم فنزويلا 35 ألفا و109 دولارات، بنغلاديش 50 ألفاو713 دولارا ، ثم تونس 52 ألفا و14 دولارا، وجنوب أفريقيا 53 ألفا و314 دولارا، تلتها فلسطين 58 ألفا و515 دولارا ثم كينيا 66 ألفا و318 دولارا، ثم الجزائر 66 ألفا و318 دولارا، والاردن 70 ألفا و219 دولارا.