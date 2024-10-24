غزة: شهداء إثر قصف صهيوني على مدرسة

استشهد 16 فلسطينيا، اليوم الخميس، في استهداف صهيوني لمدرسة بمخيم النصيرات في قطاع غزة.

وأفاد مستشفى العودة في قطاع غزة بأن 16 شخصا قتلوا بينهم أطفال في قصف الاحتلال على مدرسة بمخيم النصيرات، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وأضاف المستشفى أن 32 أصيبوا جراء القصف الذي استهدف مدرسة الشهداء قرب النادي الأهلي ب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وشهدت مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر الخميس قصفا صهيونيا عنيفا وإطلاقا مكثفا للنار وانفجارات متفرقة.

وقام الجيش الصهيوني بقصف مدفعي عنيف وإطلاق نار كثيف من الآليات في مخيمي البريج والنصيرات.

ودوت انفجارات ضخمة ناتجة عن نسف مباني سكنية هزت غربي مدينة رفح، تزامنا مع غارات جوية صهيونية وقصف مدفعي استهدف منطقة المواصي غربي رفح.

كما تم رصد إطلاق نار من الطيران المروحي على مخيم جباليا شمالي القطاع، فيما شن الجيش الصهيوني غارة جوية على منطقة كرم أبو معمر شرقي رفح.

وفي سياق متصل، أصيب اليوم عدد من أفراد الإنقاذ جراء القصف في مشروع بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.

وأكدت مصادر محلية أن طائرة مسيرة استهدفت 3 من طواقم الإنقاذ ما أدى إلى إصابتهم بجروح.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن قوات الاحتلال متواجدة في منطقة الشيخ زايد، اعتقلت 5 من طواقم الإنقاذ العاملة في تلك المنطقة. كما استهدفت دبابات الكيان مركبة الإطفاء الوحيدة في شمال قطاع غزة وأضرمت النيران فيها.