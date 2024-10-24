حجز كمية كبيرة من الكوكايين بعنابة

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الإتجار غير المشروع للمخدرات، نهاية الأسبوع المنصرم، من حجز كمية كبيرة من المخدرات الصلبة (كوكايين )، تفوق قيمتها المالية 180 مليار سنتيم، حسب ما أفاد به ، اليوم الخميس ، بيان لمصالح الأمن الوطني .

وأوضح البيان ذاته، أن: "هذه العملية النوعية تمت بالتنسيق مع النيابة المختصة، حيث أسفرت عن ضبط 7 أشخاص من بينهم امرأة، وحجز 82.5 كلغ من الكوكايين".

وحسب المصدر ذاته، تم: "حجز 08 كلغ من مادة مجهولة المصدر كانت تضاف للكوكايين و 9 مركبات سياحية فاخرة، دراجة نارية، ومبلغ مالي يقارب 200 مليون سنتيم.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة بتاريخ 20 أكتوبر 2024، يضيف البيان .