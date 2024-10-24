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مجتمع

حجز كمية كبيرة من الكوكايين بعنابة

24 أكتوبر 2024 ()

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تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الإتجار غير المشروع للمخدرات، نهاية الأسبوع المنصرم، من حجز كمية كبيرة من المخدرات الصلبة (كوكايين )، تفوق قيمتها المالية 180 مليار سنتيم، حسب ما أفاد به ، اليوم الخميس ، بيان لمصالح الأمن الوطني .

وأوضح البيان ذاته، أن: "هذه العملية النوعية تمت بالتنسيق مع النيابة المختصة، حيث أسفرت عن ضبط 7 أشخاص من بينهم امرأة، وحجز 82.5 كلغ من الكوكايين".

وحسب المصدر ذاته، تم: "حجز 08 كلغ من مادة مجهولة المصدر كانت تضاف للكوكايين و 9 مركبات سياحية فاخرة، دراجة نارية، ومبلغ مالي يقارب 200 مليون سنتيم.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة بتاريخ 20 أكتوبر 2024، يضيف البيان .

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