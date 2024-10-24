جوائز "الكاف": غويري وبن بوط ضمن قوائم المرشحين

نشر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الخميس، القوائم الموسعة الخاصة بالمرشحين للتتويج بجوائز "الكاف"، سنة 2024، خلال الحفل المقرر يوم 16 ديسمبر المقبل.

وسينافس الدولي الجزائري، أمين غويري، على جائزة أفضل لاعب إفريقي للعام، في قائمة عرفت تواجد البوركينابي تابسوبا، الغيني غيراسي، الكونغولي ببامبا، الإيفواري أدينغرا، النيجيريان إيكونغ ولوكمان، المغربيان حكيمي ورحيمي والحارس الجنوب إفريقي ويليامز.

قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي (رجال).#CAFAwards2024 pic.twitter.com/6QNhYNA0Sz

— CAF - عربي (@caf_online_AR) October 24, 2024

وتوج في النسخة الأخيرة، النجم النيجيري، فيكتور أوسيمين، بجائزة لاعب العام الإفريقي في فئة الذكور، بينما نالت مواطنته، أسيسات أوشوالا، الجائزة في الفئة النسائية.

وتواجد الحارس الدولي الجزائري أسامة بن بوط ضمن قائمتين، الأولى خاصة باللاعبين الذين سيتنافسون على جائزة أفضل لاعب إفريقي ينشط داخل القارة، والثانية بخصوص جائزة أفضل حارس إفريقي.

وخلال الموسم الماضي، قاد بن بن بوط ناديه اتحاد الجزائر للتواجد في نصف نهائي كأس "الكاف" للعام الثاني على التوالي قبل أن تتوقف المغامرة بعد حادثة "الخريطة الوهمية" في قميص نهضة بركان المغربي.

قائمة المرشحين للتتويج بجائزة أفضل لاعب داخل القارة:

قائمة المرشحين للتتويج بجائزة أفضل حارس إفريقي:

وغاب التمثيل الجزائري عن بقية الجوائز التي أعلنت عنها "الكاف" (أحسن منتخب، أحسن مدرب، أحسن لاعب شاب، أحسن نادي).

قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب في إفريقيا (رجال).#CAFAwards2024 pic.twitter.com/jqQFyilAAq — CAF - عربي (@caf_online_AR) October 24, 2024

قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل منتخب إفريقي (رجال).#CAFAwards2024 pic.twitter.com/TyQJcqis1T — CAF - عربي (@caf_online_AR) October 24, 2024

قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي شاب (رجال).#CAFAwards2024 pic.twitter.com/6PpcCgxFGr — CAF - عربي (@caf_online_AR) October 24, 2024

قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل نادي في إفريقيا (رجال).#CAFAwards2024 pic.twitter.com/82h2ieTmAE — CAF - عربي (@caf_online_AR) October 24, 2024

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أعلن استضافة مدينة مراكش، للسنة الثانية على التوالي، حفل جوائز "الكاف".

ويحتفل الحدث القاري "جوائز الكاف" بالإنجازات الاستثنائية للاعبي كرة القدم الأفارقة، سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات الوطنية.