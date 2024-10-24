منع الرسو بميناء الجزائر خلال هذه الفترة

أعلنت مؤسسة ميناء الجزائر عن اتخاذ إجراءات خاصة في الفترة الممتدة من 24 أكتوبر إلى الفاتح نوفمبر 2024 وذلك بسبب تنفيذ تمارين على مستوى الميناء استعدادا للاحتفالات بالذكرى السبعين لاندلاع ثورة التحرير المجيدة.

ووفق بيان ذات المؤسسة، اليوم الخميس، سيتم مراعاة تنظيم خاص لدخول وخروج السفن خلال ذات الفترة، حيث سيتم منع الرسو في ميناء الجزائر لجميع السفن، مع تعليق مناورات الرسو والإبحار من الساعة الخامسة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا.

وأضافت المؤسسة، في بيانها، أنه سيتم منح نافذة خاصة من الساعة الرابعة عصرا إلى الساعة الخامسة صباحا، للسفن للرسو والخروج من الأرصفة.

وأكدت المؤسسة أن هذا الحدث الوطني الذي "يمثل تاريخا حاسما في تاريخنا هو فرصة لنا جميعا لتحقيق نقلة نوعية في خدمة وطننا الذي قدم تضحيات كبيرة لاستعادة سيادته".