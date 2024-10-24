إقالة مانشيني من تدريب المنتخب السعودي

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم إنهاء رحلة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني مع المنتخب الوطني الأول، مساء اليوم الخميس.

وفي بيان رسمي، أعلن الاتحاد إقالة مانشيني من منصب المدير الفني للمنتخب السعودي بعد نحو 14 شهرا من توليه المهمة.

وقال الاتحاد في بيانه: "توصل مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ومدرب المنتخب الوطني، الإيطالي روبرتو مانشيني، اليوم لاتفاق مشترك يتضمن انتهاء العلاقة التعاقدية".

وأضاف: "يتقدم المجلس بالشكر للسيد روبرتو مانشيني، متمنين له التوفيق في مسيرته".

وأوضح أنه سيعلن هوية المدرب القادم للمنتخب السعودي خلال الأيام المقبلة، بعد الانتهاء من إجراء التعاقد بصفة نهائية ورسمية.

ووفق مصادر إعلامية سعودية فإن المدرب الفرنسي هرفي رونار مرشح بقوة للعودة إلى العارضة الفنية لـ"الأخضر".