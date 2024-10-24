افتتاح قسم للغة الإيطالية في جامعة وهران2

خطت جامعة وهران2 محمد بن أحمد خطوة مهمة نحو افتتاح قسم جديد للغة الإيطالية، وذلك عقب اجتماع مثمر بين البروفيسور أحمد شعلال، مدير الجامعة، وأنتونيا غراندي، مديرة المركز الثقافي الإيطالي بالجزائر العاصمة، برفقة فرانشيسكو لامبوني، رئيس قسم العلاقات الدولية بجامعة بيروجيا، وصابرينا ستروبا، رئيسة قسم اللغة والثقافة الإيطالية، اليوم بوهران، حسب بيان لخلية الإعلام.

وتقرر خلال الاجتماع -حسب البيان- التعاون لفتح قسم اللغة الإيطالية بجامعة وهران2 خلال الدخول الجامعي 2025 - 2026 وتقديم دورات في اللغة الإيطالية من خلال برنامج تعليمي يهدف إلى تدريب الطلبة على إتقان اللغة الإيطالية.

كما تقرر تنظيم دورات تدريبية في اللغة الإيطالية والسياحة: دورة مبتكرة تركز على قطاع السياحة وتعزيز المهارات اللغوية والثقافية. تطوير التعاون الدولي: إقامة شراكات مع الجامعات الإيطالية لتشجيع التبادل الأكاديمي والثقافي. إعداد منح دراسية وتبادل المنح الدراسية: فرص للطلاب والأساتذة لإثراء تجربتهم الأكاديمية في الخارج.

كما اتفق المشاركون على أهمية تنظيم فعاليات علمية وثقافية مشتركة، وبالتالي تعزيز الروابط بين جامعة وهران2 والمؤسسات الإيطالية.

وقد حضر الاجتماع أيضاً نائب مدير الجامعة للعلاقات الخارجية، عماني إسماعيل، وعميدة كلية اللغات الأجنبية، حميدو نبيلة، بالإضافة إلى نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا وأساتذة من الكلية.