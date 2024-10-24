مصنع "فيات": رفع حجم الإنتاج في نوفمبر

كشف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، اليوم الخميس، أن مصنع سيارات العلامة الايطالية "فيات" بوهران سيرفع إنتاجه ابتداء من نوفمبر الداخل لتلبية الطلب الكبير في السوق.

وفي جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أوضح عون أنه تم الاتفاق مع مصنع "فيات"، الذي يجسد أول مشروع للصناعة الحقيقية للسيارات في الجزائر، على إضافة فريق إنتاج رابع لتكثيف الإنتاج.

وتبعا لذلك، فإنه ينتظر بنهاية نوفمبر المقبل أن تزداد الكميات المنتجة بشكل ملحوظ، حسب الوزير الذي لفت إلى أن المصنع ينتج حاليا ما مجموعه 17 سيارة في الساعة من صنفين مختلفين.

وأكد الوزير "أننا في الطريق الصحيح لإقامة صناعة سيارات حقيقية في البلاد"، مشيرا إلى وجود مصانع لعلامات أخرى ستطلق مصانعها قريبا في الجزائر.