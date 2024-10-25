آخر الأخبار
إشتراك دخول
مجتمع

أمطار ورعود على هذه الولايات

25 أكتوبر 2024 ()
+ -

توقعت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، تساقط أمطار رعدية غزيرة على عدة ولايات.

وأوضح تنبيه للمصالح ذاتها، أن أمطارا غزيرة ستميز كلا من ولايات: وهران، عين تموشنت، تلمسان، سيدي بلعباس والنعامة. وتمتد صلاحية التنبيه من السادسة مساء إلى غاية منتصف الليل.

كما نبهت مصالح الأرصاد الجوية إلى تشكل رعود منعزلة، بداية من الثالثة بعد الزوال إلى غاية التاسعة ليلا، على ولايات: الجزائر العاصمة، تيبازة، برج بوعريريج، بجاية، المسيلة، تيزي وزو، الجلفة، عين الدفلى، المدية، بومرداس، البويرة، البليدة، تمنراست، إليزي وإن صالح.

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    هل تريد منظمة "بريكس" التكفير عن ذنبها؟

    11831 قراءة
  • 3

    ممارسات مدمّرة للمغرب في حق الثروة المائية العابرة للحدود

    9843 قراءة
  • 4

    رعود مصحوبة بأمطار على هذه الولايات

    8876 قراءة
  • 5

    هذا عدد المقبولين مبدئيا في برنامج "عدل 3 "

    8873 قراءة