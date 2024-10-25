أمطار ورعود على هذه الولايات

توقعت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، تساقط أمطار رعدية غزيرة على عدة ولايات.

وأوضح تنبيه للمصالح ذاتها، أن أمطارا غزيرة ستميز كلا من ولايات: وهران، عين تموشنت، تلمسان، سيدي بلعباس والنعامة. وتمتد صلاحية التنبيه من السادسة مساء إلى غاية منتصف الليل.

كما نبهت مصالح الأرصاد الجوية إلى تشكل رعود منعزلة، بداية من الثالثة بعد الزوال إلى غاية التاسعة ليلا، على ولايات: الجزائر العاصمة، تيبازة، برج بوعريريج، بجاية، المسيلة، تيزي وزو، الجلفة، عين الدفلى، المدية، بومرداس، البويرة، البليدة، تمنراست، إليزي وإن صالح.