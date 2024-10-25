مصنعان للحليب ينطلقان في الإنتاج الشهر المقبل

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، عن دخول مصنعين لإنتاج الحليب حيز الخدمة، خلال شهر نوفمبر المقبل، بكل من ولايتي البويرة وبرج باجي مختار، في حين ينتظر أن ينطلق مصنع الرويبة بالجزائر العاصمة في الإنتاج، فيفري 2025.

وأوضح شرفة، أمس الجمعة، خلال جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أنّ: "ملبنة عمومية بولاية البويرة، ستدخل حيز الخدمة في 17 نوفمبر المقبل، بطاقة إنتاجية تقدر بـ250 ألف لتر يوميا، بينما ستشرع ملبنة أخرى بولاية برج باجي مختار، تابعة للخواص، في الإنتاج، في الفاتح من نفس الشهر، بطاقة 11200 لتر يوميا".

أما ملبنة الجزائر العاصمة والتي تتربع على مساحة 4 هكتارات، على مستوى المنطقة الصناعية للروبية، فيتوقع أن تنطلق في النشاط في فبراير 2025، بقدرة إنتاجية تقدر بمليون لتر يوميا، وفقا لوزير الفلاحة، الذي قدّر نسبة تقدم أشغال هذا المصنع حاليا بـ95 بالمائة، ومن المقرر أن يدخل حيز الخدمة بالتزامن مع شهر رمضان المقبل، ما سيسمح بتحسين تموين سوق الحليب المدعم خلال هذه الفترة بالجزائر العاصمة والولايات المجاورة.

وحول إستراتيجية القطاع لمحاربة ندرة هذه المادة بالتنسيق مع قطاع التجارة، لفت الوزير على وجه الخصوص إلى: "إعادة تصويب شبكة توزيع الحليب المدعم التي تشمل 127 ملبنة منها 15 ملبنة عمومية، وكذا رفع حصص الحليب المجفف للولايات، والتي بلغت حوالي 21 ألف طن شهريا ابتداء من 2024، مقابل ما يقارب 15 ألفا خلال 2023.

وفي ذات السياق، أبرز الوزير سياسة الحكومة المنتهجة لتقليص فاتورة استيراد الحليب المجفف، منوها بمشروع الشراكة بين الصندوق الوطني للاستثمار وشركة "بلدنا" القطرية بولاية أدرار، على مساحة إجمالية تقدر بـ117 ألف هكتار وبقيمة استثمار تفوق 3,5 ملايير دولار، حيث سيشمل المشروع ثلاثة أقطاب تتمثل في مزرعة لإنتاج الأعلاف، مزرعة لتربية الأبقار الحلوب إلى جانب مصنع لإنتاج الحليب المجفف بقدرة 194 ألف طن وكذا حليب الأطفال.