بداية موسم التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون

أسعفت مصالح الحماية المدنية، ليلة أمس واليوم الجمعة، 7 أشخاص إثر تسممهم بالغاز بولايتي المدية ومستغانم.

وجاء في بيان لذات الهيئة: "تدخلت مصالحنا على الساعة التاسعة ليلا و20 دقيقة من أجل إسعاف وإجلاء 4 أشخاص متسممين بغاز أحادي أكسيد الكربون، المنبعث من سخان الماء بحي الكوالة ببلدية المدية. وتتراوح أعمار الضحايا ما بين (سنتين و31 سنة)، يعانون من آلام على مستوى الرأس وفي حالة غثيان ما تسبب لهم في التقيؤ. تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المدني بالمدية".

وفي ولاية مستغانم، تم إنقاذ 3 أشخاص من التسمم بالغاز. وذكر بيان الحماية المدنية: "تدخلت مصالحنا على الساعة التاسعة صباحا و30 دقيقة، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بحي 100 مسكن، بلدية مزغران ودائرة حاسي ماماش".

وأضاف البيان نفسه أن أعمار الضحايا: "تتراوح بين 16 و54 سنة، تم تقديم لهم الإسعافات الأولية بعين المكان ونقلهم إلى المستشفى المحلي".