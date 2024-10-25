تأخير "الداربي" العاصمي بـ 72 ساعة

حددت رابطة كرة القدم المحترفة تاريخ 5 نوفمبر المقبل موعدا جديدا لإجراء القمة العاصمية بين اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر، الذي سيحتضنه ملعب 5 جويلية الأولمبي، في انتظار الكشف لاحقا عن توقيته.

وكان مقررا أن يجري "الداربي" العاصمي بتاريخ 2 نوفمبر المقبل في ملعب 5 جويلية، لكن الرابطة اضطرت لتأخيره بـ72 ساعة، تماشيا مع قرار من السلطات بتعليق كل النشاطات الرياضية، ومنها مباريات كرة القدم لمختلف الأقسام التي كانت مبرمجة في العاصمة في الفترة ما بين 26 أكتوبر و3 نوفمبر المقبل، بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ70 لاندلاع الثورة التحريرية.