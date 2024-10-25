استقبال معدات موجهة لمحطات تحلية مياه البحر

حطت بمطار هواري بومدين الدولي، صباح اليوم، طائرة محملة بمعدات خاصة بمحطات تحلية مياه البحر، حسب ما كشف عنه بيان لمجمع سوناطراك.

وأضاف البيان أن: "الشحنة تحتوي على 79 طنا من التجهيزات والمعدات المتمثلة في مغيّرات سرعة المحركات بالمحطات متوسطة الضغط".

وكان في استقبال هذه الشحنة ممثلون عن الشركة الجزائرية للطاقة والشركة الجزائرية للمشاريع الصناعية الكبرى، فروع مجمع سوناطراك.

وأشار بيان المجمع إلى أن هذا يأتي: "تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والرامي لتعزيز الأمن المائي في الجزائر بتحلية مياه البحر عبر البرنامج الوطني التكميلي، والمتمثل في إنجاز خمس محطات كبرى لتحلية مياه البحر بقدرة إجمالية تقدر بـ1,5 مليون متر مكعب في اليوم".