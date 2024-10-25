"لبنان يقف على حافة كارثة إنسانية"

حذرت الأمم المتحدة من أن لبنان يواجه خطر الانزلاق نحو كارثة إنسانية وسط تصاعد العنف واستمرار الأعمال العدائية.

جاء هذا التحذير، أمس، على لسان نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان ومنسق الشؤون الإنسانية عمران رضا، الذي حث المجتمع الدولي على زيادة الضغط من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، محذراً من أن لبنان يقف على "حافة انهيار إنساني".

وخلال كلمته في المؤتمر الدولي لدعم لبنان وسيادته، أعرب رضا عن قلقه الشديد على المدنيين، مشيراً إلى أن الاحتياجات الإنسانية تتزايد بشكل مقلق مع استمرار العنف، مما يؤدي إلى تفاقم معاناة الشعب اللبناني.

في السياق ذاته، أكدت المنسقة الخاصة للبنان، جانين هينيس-بلاسخارت، على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء العنف، في ظل الوضع الكارثي الذي يعيشه لبنان. وأوضحت أن الأمم المتحدة قد "أطلقت خطة استجابة لدعم لبنان بتكلفة بلغت 2.72 مليار دولار، إلى جانب نداء عاجل للحصول على تمويل إضافي بقيمة 426 مليون دولار، إلا أن هذه المساعدات ستظل غير كافية إذا لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى أن: "الوضع في لبنان بات ملحًّا ويستدعي وقفاً فوريًّا للأعمال العدائية، مؤكداً الحاجة إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن لتحقيق السلام الدائم".

وبحسب تقارير الأمم المتحدة، فقد أدت أعمال العنف المستمرة إلى نزوح أكثر من 1.2 مليون شخص داخل لبنان، في حين تجاوز عدد القتلى منذ أكتوبر الماضي 2300 شخص، بينهم العديد من النساء والأطفال.

واختتم عمران رضا تصريحه قائلاً: "لا يمكننا، بل يجب علينا، ألا ندع ذلك يحدث، ويتوقع شعب لبنان من المجتمع الدولي أن يقف إلى جانبه ويدعمه".