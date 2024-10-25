10 قتلى في صفوف الجيش الصهيوني بجنوب لبنان

أعلن الجيش الصهيوني، صباح اليوم، مقتل ضابطين و3 جنود بمعارك جنوبي لبنان، ما يرفع عدد قتلاه، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، إلى 10.

كما أفادت صحف عبرية بإصابة 6 أشخاص في استهداف صاروخي لحزب الله منطقة شوميرا بالجليل الأعلى. وبالتزامن مع هذه التطورات، واصل جيش الاحتلال غاراته على مناطق مختلفة من لبنان،

في حين تعرضت بيروت لعدة غارات صهيونية منذ مساء أمس الخميس. وقصف حزب الله في الساعات الماضية مدنا وبلدات عدة في شمال الكيان الصهيوني،

وأعلن جيش الاحتلال اعتراض صاروخ أطلق من لبنان باتجاه جنوب حيفا، صباح اليوم الجمعة، كما دوت صفارات الإنذار في مدينة الخضيرة وقيساريا ومناطق واسعة بجنوب حيفا.

وقالت الجبهة الداخلية الصهيونية، التابعة للجيش الصهيوني، تهتم بشؤون المدنيين، إن صفارات الإنذار دوت أيضا في المنارة ومرغليوت في إصبع الجليل للتحذير من إطلاق صواريخ.

كما دوّت صفارات الإنذار في مسغاف عام والمالكية وديشون بالجليل الأعلى بعد رصد عمليات إطلاق صواريخ. وأكدت وسائل إعلام عبرية، في وقت سابق، أمس الخميس، وقوع إصابات بعد إطلاق نحو 120 صاروخا من لبنان باتجاه الكيان الصهيوني.