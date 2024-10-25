شباب بلوزداد .. بداية موسم كارثية

فشل نادي شباب بلوزداد في تحقيق أول فوز له في الرابطة المحترفة الأولى هذا الموسم، بعدما عاد يجر أذيال الهزيمة من تنقله إلى مقرة لمواجهة النادي المحلي في إطار الجولة السادسة، اليوم الجمعة.

وبعد شوط أول متكافئ بين الطرفين، نجح المخضرم عادل جعبوط في تسجيل هدف المقابلة الوحيد بعدما خادع الحارس مصطفى زغبة بتسديدة محكمة في الدقيقة الـ 74.

ويعتبر هذا الانتصار الأول لأشبال المدرب يمين بوغرارة الذين رفعوا رصيدهم إلى النقطة السادسة، في المقابل يسجل النادي العاصمي أسوأ انطلاقة له في البطولة خلال السنوات الأخيرة الذي سيطر فيها على المنافسة محققا أربع ألقاب متتالية قبل أن يكتفي بالمركز الثاني السنة الماضية.

ورغم تغيير الطاقم الفني بإقالة الفرنسي كورينتن مارتينز إلا أن النتائج السلبية تتواصل تحت قيادة المدرب عبد القادر عمراني الذي تعادل مع اتحاد الجزائر في الجولة الماضية قبل أن ينقاد للهزيمة أمام فريق كان يحتل مؤخرة الترتيب.

ويقبع زملاء الهداف التاريخي للمنتخب الوطني، إسلام سليماني، في المراكز الأخيرة برصيد 4 نقاط فقط من 4 تعادلات وهزيمتين مع تسجيل هدفين في 6 مقابلات.