شباب قسنطينة يقتنص الصدارة (فيديو)

اقتنص نادي شباب قسنطينة صدارة الرابطة المحترفة الأولى بعدما حسم، مساء اليوم الجمعة، داربي الشرق الذي جمعه بوفاق سطيف بنتيجة هدفين مقابل هدف على ملعب الشهيد حملاوي.

واستمتع الجمهور الرياضي بشوط أول ممتع شهد تسجيل ثلاثة أهداف، افتتحها الطاهر للمحليين في الدقيقة السادسة قبل أن يعدل باشا لـ "نسور الهضاب" بعد عمل فردي مميز في الدقيقة الـ21 ورجح بلحوسني النتيجة لأصحاب الأرض مجددا في الدقيقة 40 برأسية خادعت الحارس بوسدر.

وانخفض ريتم المقابلة بشكل كبير في الشوط الثاني الذي سيره أشبال المدرب خير الدين مضوي بذكاء وعرفوا كيف يمتصون ضغط الزوار، ليعلن الحكم بعدها نهاية المواجهة بتفوق أبناء مدينة الجسور المعلقة الذين أكدوا عودتهم القوية في البطولة بتحقيق ثالث فوز على التوالي بعد بداية متعثرة.

وسمحت هذه النتيجة لـ "السنافر" باعتلاء الريادة برصيد 12 نقطة مستفيدين من تعثر المتصدر السابق، مولودية الجزائر، أمام أولمبي آقبو على ملعب 5 جويلية (0-0)، أمس، بملعب 5 جويلية.

ورغم تساوي الناديين في عدد النقاط (12 نقطة لكل منهما)، وفي فارق الأهداف (+3 لكل منهما)، رجح عدد الأهداف المسجلة (8 لشباب قسنطينة مقابل 6 لمولودية الجزائر) الكفة لـ "السياسي" الذي يعتلي كرسي الصدارة مؤقتا، في انتظار استكمال بقية مواجهات الجولة غدا السبت، حيث يملك اتحاد الجزائر فرصة اقتناص المركز الأول في حال عودته بالفوز من تنقله إلى الشلف لمواجهة الأولمبي المحلي.

في المقابل، تتواصل النتائج المتذبذبة لوفاق سطيف في بداية هذا الموسم مكتفيا بتحقيق 8 نقاط خلال 6 جولات ما يجعله يحتل مراكز وسط الترتيب.

في مقابلة أخرى، حسمت شبيبة الساورة داربي الجنوب الغربي الذي جمعها بمولودية البيض على ملعب 20 أوت ببشار، بهدف رائع عن طريق أقاسم بعد تنفيذ مخالفة مباشرة في الدقيقة 87.

ورفع "نسور الجنوب" رصيدهم إلى النقطة السابعة فيما تجمد رصيد "فرسان الهضاب" عند النقطة السادسة.

وفي وقت سابق، اليوم الجمعة، مني شباب بلوزداد بهزيمة مفاجئة أمام نجم مقرة بنتيجة هدف مقابل صفر، ما يزيد من متاعب النادي العاصمي في بداية هذا الموسم.