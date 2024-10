Les fortes précipitations se poursuivent dans plusieurs wilayas

L’office national de météorologique a averti dans un bulletin météo spécial de la poursuite des fortes précipitations dans plusieurs wilayas du pays, jusqu'à demain, samedi.

Selon le communiqué des services concernés, publié ce vendredi, les quantités de pluie attendues varieront entre 20 et 40 mm, et pourraient atteindre localement 50 mm dans les wilayas suivantes : Médéa, Blida, Alger, Boumerdès, Tizi Ouzou, Bouira, Tipaza, Ain Defla, Tissemsilt, Bordj Bou Arreridj, Mila, Sétif, Béjaïa, Constantine, Jijel, Skikda, Guelma et Oum El Bouaghi.