تفاصيل كمين للمقاومة في بيت لاهيا

كشفت مصادر صهيونية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل كمين للمقاومة، الذي أدى الى مقتل ثلاثة من الجيش الصهيوني، في بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.

وبحسب المصادر العبرية، نقلتها شبكة "قدس" الفلسطينية، فإن "الجنود الثلاثة من لواء المدرعات 460 الذي يتواجد حاليا في شمال قطاع غزة، وتحديدا في بيت لاهيا وجباليا".

ووفق المصادر، وقع الكمين في وقت مبكر من صباح اليوم، حوالي الساعة 4:30، أثناء تقدم قوة من الجيش الصهيوني باتجاه مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا.

وأشارت المصادر إلى أن "إحدى دبابات من اللواء 460 اصطدمت بعبوة ناسفة واحترقت، وقتل 3 جنود كانوا فيها، وأصيب رابع بجروح متوسطة، ولم يتمكن جيش الاحتلال من إخلاء الجنود من الدبابة المحترقة إلا بعد ساعات طويلة."

وأوضحت المصادر أن جيش الاحتلال لا يزال يحقق في آلية تفعيل العبوة الناسفة، وأن اشتباكات مسلحة وقعت خلال تقدم قوات الاحتلال الصهيوني باتجاه مستشفى كمال عدوان.

وتم نشر، أسماء الجنود الصهاينة القتلى، وهم: النقيب باراك يسرائيل ساجان وهو قائد فصيل، والرقيب عيدو بن تسفي، والرقيب هيليل إلياهو عوفاديا.