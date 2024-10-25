سيدي بلعباس: وفاة ستيني بالطريق الولائي 04

أعلن سهرة يوم الجمعة عن وفاة ستيني متأثرا بالجروح البليغة التي تعرض لها بإقليم بلدية حاسي دحو التابعة لدائرة تنيرة جنوب شرقي ولاية سيدي بلعباس وذلك بعد اصطدام عنيف كان قد وقع بين سيارة سياحية ودراجة نارية التي كان يقودها الضحية بالطريق الولائي 04 بمحاذاة دوار "الجبابرية".

وكانت مصالح الحماية المدنية قد أعلنت عن خروج إسعافات وحدة الحماية المدنية لبلدية تلموني بعد موعد صلاة عشاء سهرة الجمعة من أجل نداء مفاده اصطدام عنيف بين سيارة سياحية و دراجة نارية ، قبل أن يتكفل أعوان الوحدة بنقل جثة القتيل إلى مصلحة حفظ الجثث بسيدي بلعباس بعد استكمال الإجراءات القانونية من قبل الجهات الأمنية .