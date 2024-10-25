الأمطار تغرق البليدة

كشفت مصالح الحماية المدنية، مساء اليوم، عن الحالة العامة إثر التقلبات الجوية، في ولاية البليدة، التي عرفت تساقط كمية معتبرة من الأمطار.

واشارت الحماية المدنية في بيان لها، أنه إلى غاية الساعة 22سا00د، تم "إنقاذ امرأة عجوز (01) من فوق سطح منزل، ببلدية أولاد يعيش، كما تم إنقاذ 60 خروفا من داخل كوخ مع تسرب المياه إلى 12 منزل بسبب ارتفاع منسوب مياه الوادي بالمكان المسمى كاف الحمام حي فتال".

وتسبب ارتفاع منسوب مياه واد مخلوف بقرية السردوك في بلدية بن خليل، -وفق المصدر- تسرب مياه الأمطار داخل 03 منازل، فيما تم امتصاص مياه الأمطار من داخل منزل بحي بلعوادي ومنزل آخر في شارع جعدي في بلدية الاربعاء.

وفي بلدية الصومعة، تم امتصاص مياه الأمطار داخل منزلين بشارع عايد زميم، كما تسربت مياه الامطار بشارع بورقعة، وامتصاص مياه الأمطار بوسط مدينة بوعينان، تضيف ذات المصالح.

ونفذت وحدات الحماية المدنية، عملية إنقاذ شخص (01) داخل شاحنة محصورة إثر ارتفاع منسوب مياه الأمطار بالطريق السريع البليدة اتجاه الجزائر محول بني تامو.

كما تم امتصاص مياه الأمطار في كل من مقر الصندوق الوطني للسكن، وداخل محطة القطار ببوفاريك التي عرفت أيضا سقوط شجرة بالطريق الولائي رقم 112 الرابط بين البلدية والصومعة.