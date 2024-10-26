الكيان الصهيوني يهاجم إيران

أعلن الجيش الصهيوني، صباح السبت، انتهاء الهجوم ضد إيران بعد 4 ساعات من بدايته.

وقال المتحدث باسم الجيش الصهيوني، دانييل هاغاري، في مقطع مصور: "أستطيع الآن أن أؤكد أننا انتهينا من الرد الإسرائيلي على الهجمات الإيرانية ضد إسرائيل".

وأضاف نفس المتحدث: "لقد نفذنا هجمات دقيقة ضد أهداف عسكرية في إيران، واكتملت مهمة الجيش الإسرائيلي". ولفت إلى أنه "إذا ارتكب النظام في إيران الخطأ وبدأ جولة جديدة من التصعيد فسنضطر إلى الرد".

وفي وقت سابق من ليلة السبت، أعلن الجيش الصهيوني بدء مهاجمة أهداف عسكرية في إيران، بعد موافقة المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" في محادثة هاتفية وإبلاغ الولايات المتحدة قبل الهجوم.

وأعلنت هيئة البث الصهيونية أن "الهجوم على إيران، انتهى بعد شن 3 موجات من الضربات شملت 20 موقعا".

وكشفت صحيفة "معاريف" أن "100 طائرة مقاتلة إسرائيلية شاركت في الهجوم"، وأوضحت الإذاعة الصهيونية أن الهجوم "نفذته طائرات حربية هجومية ودفاعية وطائرات تزويد بالوقود، وتم على موجات".

من جانبها، أكدت مصادر إيرانية مطلعة لوكالة "تسنيم"، المقربة من الحرس الثوري، أن إيران مستعدة للرد على اعتداء "إسرائيل". وقالت المصادر لوكالة تسنيم إن "إيران تحتفظ بحقها في الرد على أي اعتداء، ولا شك أن إسرائيل ستتلقى ردا متناسبا مع أي عمل".