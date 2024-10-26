أول تعليق رسمي إيراني على "الرد الصهيوني"

في أول تصريح رسمي إيراني، حول الهجوم الصهيوني، أفاد مسؤول العلاقات العامة في الدفاع الجوي لمحافظة طهران، بأن "الأصوات القوية التي سمعت في محيط طهران كانت مرتبطة باستجابة أنظمة الدفاع الجوي للمحافظة لمحاولة الكيان الإسرائيلي الاعتداء على ثلاثة مواقع خارج طهران، وأبعاد الموضوع مازالت قيد التحقق".

وللمرة الثانية، بعد ساعات، تصدت الدفاعات الجوية الإيرانية من جديد لأهداف في سماء طهران وبعض النقاط الحدودية في البلاد، بحسب ما نقلت قناة "العالم" الإيرانية، عن مسؤول العلاقات العامة في الدفاع الجوي لمحافظة طهران.

وبحسب الدفاع المدني في طهران، فإنه "لم يتم الإعلان عن أي حادث في العاصمة وضواحيها يتطلب المساعدة، حتى الساعة 3:22 من صباح اليوم السبت، كما أن الوضع في مطاري مهرآباد والإمام الخميني طبيعي".

من جانبه، صرح مدير مطار الإمام الخميني الدولي بأن "المطار يواصل العمل وفق الجدول المقرر ولم يتم الإبلاغ عن أي حادث أمني".

وأكدت مصادر مطلعة لوكالة "تسنيم" أن إيران، كما أعلنت سابقا، مستعدة للرد على اعتداء صهيوني. وأضافت المصادر أن إيران تحتفظ بحقها في الرد على أي اعتداء، ولا شك أن الكيان الصهيوني سيتلقى ردا متناسبا مع أي عمل.