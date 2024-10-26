الهجوم الصهيوني .. الجيش الإيراني يعلن الخسائر

أعلن الجيش الإيراني، اليوم السبت، أن اثنين من جنوده قتلا جراء الهجمات الصهيونية على إيران، فجر اليوم.

وحسب بيان الجيش الإيراني، فقد قتل الجنديان، الليلة الماضية، أثناء التصدي "لمقذوفات النظام الصهيوني المجرم، وذلك دفاعا عن أمن إيران ومنع المساس بالشعب ومصالح إيران".

وأكد الجيش الإيراني أن "الدفاع الجوي تصدى لمحاولات إسرائيلية لضرب مواقع عدة حول طهران وفي أنحاء البلاد، وأن الهجوم تم من خارج الحدود وتسبب في أضرار محدودة".

وبحسب وكالة "تسنيم"، المقربة من الحرس الثوري، فإن الهجمات الصهيونية استهدفت أجزاء من المراكز العسكرية في محافظات طهران وخوزستان وإيلام.