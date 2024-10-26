توقعت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، تساقط أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن.

وأوضح تنبيه لذات المصالح أن تساقط الأمطار الرعدية سيستمر إلى غاية منتصف نهار اليوم، على ولايات: تلمسان، سيدي بلعباس، عين تموشنت، وهران، معسكر، سعيدة، مستغانم، غليزان والشلف.

كما حذر نفس المصدر من تساقط أمطار رعدية، ابتداء من منتصف نهار اليوم، إلى غاية السادسة مساء، على ولايات: الجزائر العاصمة، البليدة، المدية، تيبازة، بومرداس، المسيلة، الجلفة، عين الدفلى، تيسمسيلت وتيارت.

وفي تنبيه آخر، حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية، بداية من الساعة الثالثة زوالا إلى غاية العاشرة ليلا، على ولايات: تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، ڤالمة، سوق أهراس، تبسة، قسنطينة، أم البواقي، خنشلة، ميلة، باتنة، سطيف، برج بوعريريج، البويرة، غليزان ومعسكر.