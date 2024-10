L'entité sioniste attaque l'Iran

L'armée sioniste a annoncé, samedi matin, la fin de son attaque contre l'Iran après quatre heures d'opérations.

Dans une vidéo, le porte-parole de l'armée sioniste, Daniel Hagari, a déclaré " nous pouvons maintenant confirmer que nous avons terminé notre réponse aux attaques iraniennes contre Israël ".

Il a ajouté "Nous avons mené des frappes précises contre des cibles militaires en Iran, et la mission de l'armée israélienne est achevée." Il a souligné que "si le régime iranien commet l'erreur de commencer un nouveau cycle d'escalade, nous serons contraints de répondre ".

Plus tôt dans la nuit de samedi, l'armée sioniste avait annoncé le début des frappes contre des cibles militaires en Iran, après l'approbation du cabinet restreint lors d'un appel téléphonique, et après avoir informé les États-Unis avant l'attaque.

La chaîne de télévision sioniste a rapporté que "l'attaque contre l'Iran a pris fin après trois vagues de frappes touchant 20 sites ".

Le journal "Ma'ariv" a révélé que "100 avions de chasse ont participé à l'attaque", et la radio a précisé que l'attaque a été réalisée par des avions de chasse offensifs et défensifs ainsi que des avions de ravitaillement en vol, et s'est déroulée en vagues.

De leur côté, des sources iraniennes proches des Gardiens de la Révolution ont confirmé à l'agence "Tasnim" que l'Iran est prêt à répondre à l'agression sioniste. Ces sources ont déclaré à l'agence Tasnim que "l'Iran se réserve le droit de répondre à toute agression, et il ne fait aucun doute qu'Israël recevra une réponse proportionnée à toute action ".