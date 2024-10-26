كلاسيكو الأرض .. التوقيت والقنوات الناقلة

على غرار كل عشاق الساحرة المستديرة في العالم، يضبط الجمهور الجزائري عقارب ساعته، اليوم، على الثامنة مساء، موعد كلاسيكو الأرض، بين قطبي الكرة الإسبانية والعالمية، ريال مدريد وبرشلونة، على ملعب سانتياغو برنابيو.

ويصل الفريقان "الغريمان" إلى قمة الجولة 11 من البطولة الإسبانية، وهما في أفضل حالاتهما الفنية والمعنوية، بعد أن خرجا بفوز كبير في مسابقة رابطة الأبطال الأوروبية.

فقد اكتسح ريال مدريد، سهرة الثلاثاء الماضي، منافسه بوريسيا دورتموند، بخماسية كاملة، وكسر برشلونة، في اليوم الموالي، عقدته، نادي بايرن ميونيخ، برباعية لهدف.

ويصل "البلاوغرانا" إلى هذه المباراة، متسلحين بفارق ثلاث نقاط تفصلهم عن "الميرنغي"، إذ يبتعد أشبال هانزي فليك في الصدارة برصيد 27 نقطة، مقابل 24 نقطة في رصيد تشكيلة المدرب أنشيلوتي، وهو عامل يزيد من أهمية وإثارة هذه القمة.

على صعيد التشكيلة، ستكون "البارسا" مكتملة الصفوف تقريبا، بعد أن استرجع الفريق، في الجولات الأخيرة، أهم لاعبيه المصابين، مع داني أولمو وغافي ودي يونغ.

بالمقابل يدخل الريال المباراة بغيابات مؤثرة لكل من مهاجمه البرازيلي رودريغو، وحارسه العملاق تيبو كورتوا، وقائده كارفاخال، بداعي الإصابة.

وتنقل المباراة على قناة Bein sports 1 القطرية باللغة العربية و Bein sports 1باللغة الفرنسية وCanal + sport Africa وقناة Dazn LaLiga الإسبانية و Eleven Sports 1البولندية و S Sportالتركية.