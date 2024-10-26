الأردن ينأى بنفسه

سارعت السلطات في الأردن، اليوم السبت، إلى نفي عبور أي طائرة عسكرية عبر أجوائه، وذلك عقب الهجوم الصهيوني على إيران صباحا، مؤكدة أن الجيش على أهبة الاستعداد لحماية الوطن.

وحسب ما نقلت قناة "المملكة" الأردنية، عن مصدر عسكري في القوات المسلحة الأردنية، "لم يُسمح لأي طائرة عسكرية بالعبور فوق الأجواء الأردنية من قبل الأطراف المتصارعة في المنطقة".

وأضاف نفس المصدر أن "القوات المسلحة كانت تتابع عن كثب التصعيد العسكري، الذي حدث خلال الساعات الماضية، مشددا على أن سلاح الجو الملكي كان يراقب الأوضاع باهتمام بالغ، وعلى أهبة الاستعداد لحماية الوطن".

ودعا المصدر ذاته المواطنين إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانجرار وراء الإشاعات التي لا تستند إلى أية حقائق.

ويأتي ذلك بعد انتشار شريط فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، يزعم أن مواطنين سمعوا أصوات طائرات حربية في أجواء الأردن، بالتزامن مع الهجوم الصهيوني على إيران.

وكشفت وسائل إعلام عبرية أن 100 طائرة مقاتلة صهيونية شاركت في الهجوم على إيران، صباح اليوم السبت.

وكانت إيران قد أبلغت دول المنطقة أنه سيكون "من غير المقبول" بالنسبة لها فتح مجالها الجوي أمام الكيان الصهيوني، لصالح هجوم على إيران، وأن خطوة كهذه ستثير رد فعل من جانبها، حسب ما قاله مسؤول إيراني كبير لوكالة "رويترز".