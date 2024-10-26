دول عربية تستنكر

أدانت دول عربية، بينها قطر والسعودية والعراق وسلطنة عمان، الغارات الصهيونية على إيران، واعتبرتها "انتهاكا لسيادة طهران ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية".

وعبّر بيان، صادر عن وزارة الخارجية القطرية، عن إدانة استهداف "إسرائيل" للجمهورية الإسلامية الإيرانية، معربة عن القلق البالغ إزاء التداعيات الخطيرة التي قد تترتب عن هذا التصعيد.

وبدورها، قالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان "إن المملكة تؤكد موقفها الثابت في رفض استمرار التصعيد وتوسع رقعة الصراع الذي يهدد أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها".

وأعربت الخارجية السعودية عن إدانتها واستنكارها للهجوم الصهيوني، باعتباره انتهاكا لسيادة طهران ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية.

وفي بغداد، حذرت الحكومة العراقية من "مغبة النتائج الخطيرة"، جراء "صمت المجتمع الدولي" في مواجهة "السلوك الوحشي" للكيان الصهيوني، الذي نفذ، خلال الليل، ضربات على مواقع عسكرية في إيران.

من جانبها، أعربت سلطنة عمان عن إدانتها واستنكارها الشديد للقصف الجوي الذي شنته "إسرائيل" على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، صباح اليوم.

وأدانت وزارة الخارجية الأردنية القصف الجوي الذي شنته "إسرائيل" على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، معتبرة إياه "خرقا للقانون الدولي وانتهاكا لسيادتها، وتصعيدا خطيرا يدفع باتجاه المزيد من التوتر في المنطقة".

ونددت الإمارات، اليوم السبت، بالاستهداف العسكري لإيران، وشددت على أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب التصعيد، وذلك بعد أن نفذت إسرائيل غارات جوية على مواقع عسكرية في إيران.