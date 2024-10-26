أعلنت مديرية النقل لولاية الجزائر تحويل محطة سيارات الأجرة بخروبة إلى موقف الشاحنات ببلدية جسر قسنطينة، خلال الفترة الممتدة من 26 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2024.

وجاء في بيان للمديرية، أمس الجمعة: "في إطار تحضير الاحتفال بالذكرى السبعين لثورة 1 نوفمبر 1954 المجيدة، والتحضير للاستعراض العسكري الخاص لإحياء هذه الذكرى، على مستوى الطريق السريع الشرقي، تنهي مديرية النقل لولاية الجزائر إلى كافة سائقي سيارات الأجرة، الممارسين للنشاط على مستوى محطة الخروبة ما بين الولايات، والمستعملين لهذه المحطة، أنه سيتم غلقها ابتداء من تاريخ 24 أكتوبر 2024، على الساعة الحادية عشرة مساء و30 د إلى غاية 1 نوفمبر 2024 على الساعة الخامسة مساء، وسيتم تحويلها إلى محطة الشاحنات المتواجدة على مستوى بلدية جسر قسنطينة (السمار)".

وأوضحت المديرية في بيانها أنه "سيتم وضع تحت تصرف المسافرين خط مباشر يربط بين المحطة ومحطة المترو عين النعجة، ويمكن أيضا استعمال محطة السكة الحديدية المتواجدة بمقربة من هذه المحطة".