كيف وصلت المقاتلات الصهيونية إلى إيران؟

بعد أسابيع من الترقب، نفذ الكيان الصهيوني، فجر اليوم السبت، هجومه على إيران، الذي قال إنه رد على الهجوم الذي شنته إيران عليه، مطلع أكتوبر الجاري، ما أدى إلى حدوث دوي انفجارات في 3 مدن إيرانية.

وأعلنت "إسرائيل" أنها نفذت ردها على إيران عبر أكثر من 100 طائرة، بينها مقاتلات إف-35، فضلا عن مسيّرات، مشددة على أن جميع الطائرات عادت بسلام إلى تل أبيب.

ولا يتوفر أي تماس حدودي بين إيران و"إسرائيل"، وأقرب مسافة بين البلدين تبلغ حوالي 2500 كيلومتر، إذ تحتاج الطائرات إلى عبور أجواء دول أخرى، وهو ما يطرح تساؤلات عن المسارات التي سلكتها المقاتلات والصواريخ الصهيونية.

وكانت الأردن السبّاقة إلى نفي عبور طائرات أجنبية لمجالها الجوي، عندما صرح مصدر عسكري لتلفزيون "المملكة" الأردني بأنه "لم يتم السماح لأي طائرة عسكرية بعبور الأجواء الأردنية".

كما قال مسؤول سعودي لـ"رويترز" إن المجال الجوي للمملكة لم يُستخدم خلال الضربات الجوية الصهيونية على إيران.

ويرى الطيار السابق والخبير العسكري، إسماعيل أبو أيوب، أن المقاتلات الحربية الصهيونية دخلت بالفعل المجال الجوي الإيراني عبر العراق. ويقول في حديثه لموقع "الحرة" إن "الطائرات الإسرائيلية وصلت إلى الحدود الغربية لإيران عبر المجال الجوي العراقي (...) وإن الطائرات التي ضربت بالقرب من طهران مرت فوق سوريا والعراق".

وأكد أبو أيوب أن "المقاتلات المستخدمة في الهجوم كانت مزودة بخزانات إضافية، وقد تم استخدام طائرات تزود بالوقود نظرا لطول مسافة المسار المستخدم بين تل أبيب وطهران".

وما يرجح هذه الفرضية ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن مسؤولين صهاينة، بأن التمهيد لعبور المقاتلات الصهيونية بدأ بقصف بطاريات دفاع جوي ورادارات في سوريا والعراق.

وكان مصدر عسكري سوري قد صرح لوكالة الأنباء السورية بأنه "حوالي الساعة الثانية من فجر اليوم السبت شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل والأراضي اللبنانية، مستهدفاً بعض المواقع العسكرية في المنطقة الجنوبية والوسطى".

للتذكير، استمر الهجوم الصهيوني على إيران نحو 4 ساعات، إذ بدأ في حدود الساعة الثانية قبل فجر اليوم مع دوي أصوات انفجارات في طهران وخوزستان وإيلام.