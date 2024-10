Attaques contre l'Iran: les pays arabes dénoncent

Plusieurs pays arabes, dont le Qatar, l'Arabie Saoudite, l'Irak et Oman, ont condamné les frappes sionistes sur l'Iran, les qualifiant d'"atteinte à la souveraineté de Téhéran et de violation des lois et normes internationales".

Un communiqué du ministère des Affaires étrangères du Qatar a exprimé sa condamnation des attaques sionistes contre la République islamique d'Iran, tout en faisant part d'une vive préoccupation quant aux conséquences graves pouvant découler de cette escalade.

De son côté, le ministère des Affaires étrangères saoudien a déclaré dans un communiqué que "le royaume réaffirme sa position ferme contre la poursuite de l'escalade et l'expansion du conflit qui menace la sécurité et la stabilité des pays et des peuples de la région".

Le ministère saoudien a également condamné et dénoncé l'attaque sioniste, la considérant comme une violation de la souveraineté de Téhéran et une infraction aux lois et conventions internationales.

À Bagdad, le gouvernement irakien a mis en garde contre les "conséquences graves" dues au "silence de la communauté internationale" face au "comportement sauvage" de l'entité sioniste, qui a mené des frappes sur des sites militaires en Iran pendant la nuit.

Oman a également exprimé sa forte condamnation des frappes aériennes menées par l’entité sur le territoire iranien ce matin.

Le ministère jordanien des Affaires étrangères a également dénoncé les frappes sionistes sur l'Iran, les considérant comme une "violation du droit international et une atteinte à sa souveraineté, constituant une escalade dangereuse qui entraîne davantage de tensions dans la région".

Les Émirats Arabes Unis ont, quant à eux, condamné ce samedi l'attaque militaire contre l'Iran, soulignant l'importance de faire preuve de la plus grande retenue pour éviter une escalade, après les frappes aériennes sionistes sur des sites militaires en Iran.