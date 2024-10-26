الجزائر تدين

أدانت الجزائر بقوة واستنكرت بشدة الهجمات العسكرية التي أقدم عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأعربت الجزائر، حسب بيان وزارة الخارجية، اليوم السبت، عن "تضامنها مع الأشقاء في إيران على إثر هذا العدوان الشنيع الذي يمثل انتهاكاً سافرا لسيادة بلدهم، وخرقا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي".

وشددت الجزائر - وفق البيان - على "المسؤولية الراسخة التي تقع على المجموعة الدولية في كبح جماح الاحتلال الإسرائيلي، ووقف تصعيده متعدد الأوجه والجبهات في منطقة الشرق الأوسط برمتها، وهي المنطقة التي أدخلها هذا الاحتلال في دوامة لا متناهية من اللاأمن واللااستقرار واللاسلم".