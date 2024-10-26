سقوط اسم جديد

قدم مدرب نادي بارادو، التونسي راضي الجعايدي، استقالته من تدريب الفريق بسبب سوء النتائج.

ويحتل "الباك" المركز 13 في الترتيب العام مؤقتا برصيد 5 نقاط من فوز وحيد وتعادلين و3 هزائم مع الاشارة بأن الفريق وبعد فوزه في أول ظهور أمام جمعية الشلف عجز عن العودة إلى سكة الانتصارات في خمس مباريات متتالية أخرها كان التعادل سهرة أمس أمام مولودية وهران 2-2.

وبرحيل الجعايدي ارتفع عدد المدربين الذين اقيلوا او استقالوا من منصبهم منذ انطلاق الموسم وقبل اختتام الجولة السادسة عشية اليوم إلى 4 بعد كل يوسف بوزيدي (مولودية وهران) كورنتان مارتينز (شباب بلوزداد) وقبل هؤلاء، شريف الوزاني (شبيبة الساورة) والذي تمت الاطاحة به قبل ضربة الانطلاقة، والقائمة مرشحة للارتفاع في الساعات المقبلة في ظل أخبار تتحدث عن اقالة مدرب وفاق سطيف رضا بن دريس.