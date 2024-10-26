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رياضة

مقابلة ليبيا-نيجيريا: "الكاف" يصدر قراره

26 أكتوبر 2024 ()
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قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اعتبار المنتخب النيجيري فائزا (3-0) على ليبيا، في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.

ورفض المنتخب النيجيري خوض مباراة ليبيا والانسحاب من اللقاء الذي كان مقررا يوم 15 أكتوبر الجاري.

وتقدم المنتخب النيجيري بشكوى رسمية بداعي احتجاز البعثة في مطار الأبرق لمدة 16 ساعة، من دون أي طعام أو شراب.

وأكدت لجنة الانضباط، في بيان لها اليوم السبت، أن الاتحاد الليبي خرق المادة 31 من لوائح كأس الأمم الإفريقية، وأيضا المادتين 82 و151 من لوائح قانون الانضباط الخاص بالاتحاد الإفريقي في هذه الواقعة.

وقررت اللجنة فرض غرامة مالية ضد الاتحاد الليبي قدرها 50 ألف دولار أمريكي، على أن يتم دفعها خلال 60 يوما.

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