تونس تدين العدوان الصهيوني على إيران

شجبت تونس العدوان الصهيوني الأخير على إيران، وحذرت من العواقب الوخيمة للاعتداءات التي شنها ليلة أمس الكيان الصهيوني على الأراضي الإيرانية.

ووصف بيان للخارجية التونسية هذا العدوان بأنه "انتهاك سافر لسيادة إيران واستهتار بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، هذا فضلا عن حرب الإبادة التي يشنّها منذ أكثر من عام على الشعب الفلسطيني والاعتداءات السافرة على لبنان وسوريا".

وأكد البيان أن الكيان الصهيوني "يقوم بسعي محموم إلى إشعال حرب إقليمية مدمّرة للأمن والاستقرار لا في المنطقة وحدها ولكن في العالم بأسره".

ودعت المجموعة الدولية إلى الإسراع في "تحمّل مسؤولياتها من أجل وضع حدّ لهذا النهج المستهتر بكل المواثيق الدولية والأخلاقية والذي يُعرّض أمن المنطقة وشعوبها والسلم العالمي إلى مخاطر كبيرة".